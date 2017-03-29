Экономика

Елена Малкова
29 Марта, 2017 15:38

Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу

Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу развития Дальнего Востока и Забайкальского региона.
Источник фото: minvr.ru
Благовещенск, 29 Марта - DIXINEWS.

Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу развития Дальнего Востока и Забайкальского региона.

Такое решение принял Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочей поездки в Амурскую область сегодня, 29 марта.

«Новый мост который строится это важнейший инфраструктурный объект для привлечения новых инвестиций в Амурскую область. Мы договорились, что этот проект будет включен в государственную программу для того чтобы оказывать необходимую помощь. Будем оказывать содействие не только в вопросах строительства, но и обустройства моста. Например, с оборудованием пунктом перехода, который поможет запустить работу объекта на полную мощность», - заявил Александр Галушка.

Глава ведомства добавил, что сегодня создан беспрецедентный механизм для включения частных инвестпроектов в состав госпрограмм Дальнего Востока.

«Правительство будет утверждать дорожную карту реализации проекта, а также схему административного сопровождения. Когда проект поддерживают на федеральном уровне - это другой уровень реализации и реагирования всех профильных ведомств», - добавил он.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, строительство пограничного мостового перехода планируется завершить к 2019 года. Его протяженность составляет 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки). Ориентировочная стоимость строительства с учетом автодорожного пункта пропуска составит 20, 674 млрд рублей.

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