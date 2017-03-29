Московские хлебопекари намерены не принимать нереализованный хлеб у магазинов

Сегодня в здании Правительства Московской области проходит Третий Форум по хлебопечению.

Мероприятие организовано Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК), Ассоциацией пекарей и кондитеров и Министерством инвестиций и инноваций Московской области.

Участники Форума собрались для обсуждения актуальных тем и совместного принятия решений по ключевым вопросам развития хлебопечения в регионе и в целом в России.

На повестку дня вынесены вопросы о состоянии и перспективах хлебопечения в регионе, финансовая поддержка предпринимательства, развитие лечебно-профилактического хлебопечения, а также применение контрольно-кассовой техники.

Кроме всего прочего, участниками форума было предложено отказаться от возврата нереализованной хлебобулочной продукции. По их мнению, это негативно сказывается на доходной части предприятий. Однако есть и другие мнения. «Традиционно в нашей культуре выбрасывать хлеб было большим грехом. Если не пускать нереализованную хлебобулочную продукцию во вторичную переработку, у торговых фирм будет большой соблазн её просто выбросить на помойку», - отметил один из участников Форума.

Кроме вопросов развития отрасли, мероприятие призвано устанавливать коммуникации между участниками рынка. Форум проводится уже третий год подряд, его масштабы постоянно растут. В планах организаторов ещё большее его расширение.