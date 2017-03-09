Стадион «Казань Арена» допустили к проведению матчей чемпионата России

Стадион «Казань Арена» допущен к проведению футбольных матчей чемпионата России, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение приняла комиссия Российской футбольной Премьер-лиги по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием.

Стоит напомнить, что ближайший матч на «Казань Арене» пройдет 2 апреля, когда на поле выйдут «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).