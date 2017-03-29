Общество

Елена Малкова
29 Марта, 2017 08:52

Транспортники Екатеринбурга во время митинга требовали вернуть зарплату

Работники общественного транспорта Екатеринбурга провели во вторник митинг.
Источник фото: runews24.ru
Екатеринбург, 29 Марта - DIXINEWS.

Работники общественного транспорта Екатеринбурга провели во вторник митинг.

Во время митинга работники потребовали сохранения рабочих мест и погашения долгов по зарплате, сообщает ТАСС.

Как уточняет источник об этом расказала председатель Свердловской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.

Митинг был согласован с городскими властями. По сообщению УМВД по Екатеринбургу, в мероприятии приняли участие до 200 человек.

По имеющейся информации, на митинг пришли работники "Муниципального объединения автобусных предприятий" и Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга.

"По результатам митинга было принято обращение губернатору Свердловской области, главе администрации Екатеринбурга с требованием принять меры по сохранению муниципального пассажирского транспорта и рабочих мест. Также в заявлении говорится о недопустимости задержки выплаты заработной платы", - отметила глава областной организации профсоюзов.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратурой Екатеринбурга было установлено, что у ЕМУП «МОАП» образовалась задолженность по заработной плате за февраль перед 1709 работниками на общую сумму 9,4 млн рублей. Прокуратура Екатеринбурга директору ЕМУП «МОАП» внесла представление с требованием устранения нарушений закона.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Синоптики рассказали когда в Москву вернётся тёплая погода
Гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет решению проблем на Дальнем Востоке
Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» должен стать «эталонным» - Байсултанов

"Господь Бог меня осудит": маньяк начал убивать после измены жены
В нижегородских гипсовых пещерах добывают породу и растят лук
В Москве снова хозяйничает зима
В Уфе прогремел взрыв в котельной, без тепла остались 22 дома, школы и детсад
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Москва, 29 Марта, 17:14.
В музее «Бородино» намерены открыть новый военно-патриотический лагерь
Москва, 29 Марта, 17:01.
Синоптики рассказали когда в Москву вернётся тёплая погода
Москва, 29 Марта, 16:46.
EBU может лишить Украину права проведения «Евровидения»
Москва, 29 Марта, 16:33.
Путин оправил в отставку главу ГИБДД и других крупных чиновников
Москва, 29 Марта, 16:09.
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство
Россия, Москва, 29 Марта, 16:01.
Гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет решению проблем на Дальнем Востоке
Благовещенск, 29 Марта, 15:38.
Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу
Москва, 29 Марта, 13:03.
Московские хлебопекари намерены не принимать нереализованный хлеб у магазинов
Казань, 29 Марта, 09:20.
Стадион «Казань Арена» допустили к проведению матчей чемпионата России
Екатеринбург, 29 Марта, 08:52.
Транспортники Екатеринбурга во время митинга требовали вернуть зарплату
Волгоград, 29 Марта, 06:58.
Предприятиям Волгоградской области выделят льготные займы
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия