Транспортники Екатеринбурга во время митинга требовали вернуть зарплату

Работники общественного транспорта Екатеринбурга провели во вторник митинг.

Во время митинга работники потребовали сохранения рабочих мест и погашения долгов по зарплате, сообщает ТАСС.

Как уточняет источник об этом расказала председатель Свердловской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.

Митинг был согласован с городскими властями. По сообщению УМВД по Екатеринбургу, в мероприятии приняли участие до 200 человек.

По имеющейся информации, на митинг пришли работники "Муниципального объединения автобусных предприятий" и Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга.

"По результатам митинга было принято обращение губернатору Свердловской области, главе администрации Екатеринбурга с требованием принять меры по сохранению муниципального пассажирского транспорта и рабочих мест. Также в заявлении говорится о недопустимости задержки выплаты заработной платы", - отметила глава областной организации профсоюзов.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратурой Екатеринбурга было установлено, что у ЕМУП «МОАП» образовалась задолженность по заработной плате за февраль перед 1709 работниками на общую сумму 9,4 млн рублей. Прокуратура Екатеринбурга директору ЕМУП «МОАП» внесла представление с требованием устранения нарушений закона.