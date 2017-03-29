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Елена Малкова
29 Марта, 2017 08:52
Транспортники Екатеринбурга во время митинга требовали вернуть зарплату
Екатеринбург, 29 Марта - DIXINEWS.
Работники общественного транспорта Екатеринбурга провели во вторник митинг.
Во время митинга работники потребовали сохранения рабочих мест и погашения долгов по зарплате, сообщает ТАСС.
Как уточняет источник об этом расказала председатель Свердловской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева.
Митинг был согласован с городскими властями. По сообщению УМВД по Екатеринбургу, в мероприятии приняли участие до 200 человек.
По имеющейся информации, на митинг пришли работники "Муниципального объединения автобусных предприятий" и Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга.
"По результатам митинга было принято обращение губернатору Свердловской области, главе администрации Екатеринбурга с требованием принять меры по сохранению муниципального пассажирского транспорта и рабочих мест. Также в заявлении говорится о недопустимости задержки выплаты заработной платы", - отметила глава областной организации профсоюзов.
Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратурой Екатеринбурга было установлено, что у ЕМУП «МОАП» образовалась задолженность по заработной плате за февраль перед 1709 работниками на общую сумму 9,4 млн рублей. Прокуратура Екатеринбурга директору ЕМУП «МОАП» внесла представление с требованием устранения нарушений закона.
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