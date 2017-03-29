Экономика

Елена Малкова
29 Марта, 2017 06:58

Предприятиям Волгоградской области выделят льготные займы

Малые и средние предприятия готовят заявки для участия в конкурсе на предоставление льготных займов.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 29 Марта - DIXINEWS.

Малые и средние предприятия Волгоградской области могут принять участие в конкурсе на выдачу льготных займов регионального фонда развития промышленности.

Такой механизм поддержки реализуется в области впервые, отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Общий объем фонда, формирование которого происходит из средств регионального и федерального бюджетов, составит 333 млн рублей.

«С помощью регионального фонда поддержать инвестпроекты, реализующиеся на территории муниципальных образований, — такую задачу поставил перед нами губернатор Андрей Бочаров. Сегодня у нас в разработке уже более 30 промышленных проектов, представленных малыми и средними предприятиями, общей стоимостью около шести миллиардов рублей», — отметил заместитель губернатора - председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Вице-губернатор уточнил, что уже приняты все необходимые для работы промышленного фонда нормативно-правовые акты, создаются наблюдательный и экспертный советы, которые будут оценивать предложенные проекты.

Региональный фонд развития промышленности будет предоставлять предприятиям от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет. Стоимость инвестпроекта, направленного на открытие нового или развитие существующего производства, должна составлять не менее 40 млн рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство
Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу

В Москве снова хозяйничает зима
В Уфе прогремел взрыв в котельной, без тепла остались 22 дома, школы и детсад
Володин: погромы банков на Украине идут с согласия Европы
Громкий приговор в Свердловской области: за что осудили экс-полицейских?
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Москва, 29 Марта, 17:14.
В музее «Бородино» намерены открыть новый военно-патриотический лагерь
Москва, 29 Марта, 17:01.
Синоптики рассказали когда в Москву вернётся тёплая погода
Москва, 29 Марта, 16:46.
EBU может лишить Украину права проведения «Евровидения»
Москва, 29 Марта, 16:33.
Путин оправил в отставку главу ГИБДД и других крупных чиновников
Москва, 29 Марта, 16:09.
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство
Россия, Москва, 29 Марта, 16:01.
Гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет решению проблем на Дальнем Востоке
Благовещенск, 29 Марта, 15:38.
Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу
Москва, 29 Марта, 13:03.
Московские хлебопекари намерены не принимать нереализованный хлеб у магазинов
Казань, 29 Марта, 09:20.
Стадион «Казань Арена» допустили к проведению матчей чемпионата России
Екатеринбург, 29 Марта, 08:52.
Транспортники Екатеринбурга во время митинга требовали вернуть зарплату
Волгоград, 29 Марта, 06:58.
Предприятиям Волгоградской области выделят льготные займы
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия