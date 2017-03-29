Предприятиям Волгоградской области выделят льготные займы

Малые и средние предприятия готовят заявки для участия в конкурсе на предоставление льготных займов.

Малые и средние предприятия Волгоградской области могут принять участие в конкурсе на выдачу льготных займов регионального фонда развития промышленности.

Такой механизм поддержки реализуется в области впервые, отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Общий объем фонда, формирование которого происходит из средств регионального и федерального бюджетов, составит 333 млн рублей.

«С помощью регионального фонда поддержать инвестпроекты, реализующиеся на территории муниципальных образований, — такую задачу поставил перед нами губернатор Андрей Бочаров. Сегодня у нас в разработке уже более 30 промышленных проектов, представленных малыми и средними предприятиями, общей стоимостью около шести миллиардов рублей», — отметил заместитель губернатора - председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Вице-губернатор уточнил, что уже приняты все необходимые для работы промышленного фонда нормативно-правовые акты, создаются наблюдательный и экспертный советы, которые будут оценивать предложенные проекты.

Региональный фонд развития промышленности будет предоставлять предприятиям от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет. Стоимость инвестпроекта, направленного на открытие нового или развитие существующего производства, должна составлять не менее 40 млн рублей.