Экономика

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 21:58

Компания «Камаспецстрой» рвётся в лидеры нефтегазовой отрасли

Нефтегазовое предприятие.
Источник фото: enertek.ru
Ижевск, 28 Марта - DIXINEWS.

Работа на нефтегазовую отрасль Российской Федерации – основная стратегия компании ООО «Камаспецстрой».

Предприятие стало игроком на рынке нефти и газа относительно недавно, но уже успело достаточно громко заявить о себе, будучи подрядчиком проектов, не только в Ижевске, но и по всей России.

Общество с ограниченной ответственностью «Камаспецстрой» учувствовало в наиболее крупных государственных и коммерческих проектах нефтегазодобывающей отрасли, которые проходили в последнее время. Оно активно поддерживает ту отрасль, которая традиционно считается национальной.

Кадры, которые были взращённые в эпоху бурного роста данной отрасли, и в наше время активно делятся своими знаниями с новым поколением рабочих. Основу профессионального коллектива фирмы уже на протяжении 3 лет составляют специалисты, работающие по 10 и более лет в этой сфере.

Организация «Камаспецстрой» производит работы различной номенклатуры. Опыт сотрудников и техоснащение компании позволяет проводить сложные технологические процессы, которые не могут осуществлять их конкуренты. Добыча и переработка нефтесырья и газа, а также транспортировка нефтепродуктов – это лишь некоторые направления деятельности фирмы. Каждое из них состоит из большого количества различных технологических процессов.

«Наша фирма «Камаспецстрой» проводит капитальный ремонт различного оборудования. Антикоррозионную обработку и противопожарную защиту металлоконструкций, технологических трубопроводов и резервуаров. Мы выполняем реконструкцию инженерных сетей, кустов скважин, насосных станций. Также переводим скважины в фонд ППД. Модернизируем системы закачки пластовых вод, осуществляем монтаж замерных установок. А также многие другие работы, которые могут включать даже строительство временных грунтовых дорог», - рассказывает Ильдар Загитов - руководитель предприятия.

Подход к своему делу и гарантия качественного, своевременного выполнения заказов, является важнейшим преимуществом и отличительной чертой фирмы «Камаспецстрой».

«Прежде, чем принять решение об участии в тендере, мы тщательно анализируем загрузку на других объектах, смотрим рабочие графики, рассчитываем свои силы - чтобы гарантированно уложиться в предусмотренные контрактом сроки и обеспечить при этом надлежащее качество», - отмечает Ильдар Загитов.

Материал размещен на правах рекламы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство
Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу

Володин: погромы банков на Украине идут с согласия Европы
В нижегородских гипсовых пещерах добывают породу и растят лук
В Москве снова хозяйничает зима
В Уфе прогремел взрыв в котельной, без тепла остались 22 дома, школы и детсад
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пиратство бьет по авторскому кино - Мединский
Москва, 30 Марта, 12:43.
В Общественной палате выберут лучшую домохозяйку
Красноярск, 30 Марта, 08:35.
Красноярск намерен провести у себя чемпионат мира по хоккею с мячом
Москва, 29 Марта, 17:22.
Домодедово почти в два раза увеличил грузопоток на Дальний Восток
Москва, 29 Марта, 17:14.
В музее «Бородино» намерены открыть новый военно-патриотический лагерь
Москва, 29 Марта, 17:01.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся тёплая погода
Москва, 29 Марта, 16:46.
EBU может лишить Украину права проведения «Евровидения»
Москва, 29 Марта, 16:33.
Путин оправил в отставку главу ГИБДД и других крупных чиновников
Москва, 29 Марта, 16:09.
Информационные технологии будут внедрять в сельское хозяйство
Ижевск, 29 Марта, 16:05.
ООО «Департамент аудита» - профессионалы в бухгалтерии
Россия, Москва, 29 Марта, 16:01.
Гуманитарная программа «В добром крае – добрые дела!» поможет решению проблем на Дальнем Востоке
Благовещенск, 29 Марта, 15:38.
Мост Благовещенск – Хэйхэ включат в государственную программу
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия