Компания «Камаспецстрой» рвётся в лидеры нефтегазовой отрасли

Работа на нефтегазовую отрасль Российской Федерации – основная стратегия компании ООО «Камаспецстрой».

Предприятие стало игроком на рынке нефти и газа относительно недавно, но уже успело достаточно громко заявить о себе, будучи подрядчиком проектов, не только в Ижевске, но и по всей России.

Общество с ограниченной ответственностью «Камаспецстрой» учувствовало в наиболее крупных государственных и коммерческих проектах нефтегазодобывающей отрасли, которые проходили в последнее время. Оно активно поддерживает ту отрасль, которая традиционно считается национальной.

Кадры, которые были взращённые в эпоху бурного роста данной отрасли, и в наше время активно делятся своими знаниями с новым поколением рабочих. Основу профессионального коллектива фирмы уже на протяжении 3 лет составляют специалисты, работающие по 10 и более лет в этой сфере.

Организация «Камаспецстрой» производит работы различной номенклатуры. Опыт сотрудников и техоснащение компании позволяет проводить сложные технологические процессы, которые не могут осуществлять их конкуренты. Добыча и переработка нефтесырья и газа, а также транспортировка нефтепродуктов – это лишь некоторые направления деятельности фирмы. Каждое из них состоит из большого количества различных технологических процессов.

«Наша фирма «Камаспецстрой» проводит капитальный ремонт различного оборудования. Антикоррозионную обработку и противопожарную защиту металлоконструкций, технологических трубопроводов и резервуаров. Мы выполняем реконструкцию инженерных сетей, кустов скважин, насосных станций. Также переводим скважины в фонд ППД. Модернизируем системы закачки пластовых вод, осуществляем монтаж замерных установок. А также многие другие работы, которые могут включать даже строительство временных грунтовых дорог», - рассказывает Ильдар Загитов - руководитель предприятия.

Подход к своему делу и гарантия качественного, своевременного выполнения заказов, является важнейшим преимуществом и отличительной чертой фирмы «Камаспецстрой».

«Прежде, чем принять решение об участии в тендере, мы тщательно анализируем загрузку на других объектах, смотрим рабочие графики, рассчитываем свои силы - чтобы гарантированно уложиться в предусмотренные контрактом сроки и обеспечить при этом надлежащее качество», - отмечает Ильдар Загитов.