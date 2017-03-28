Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» должен стать «эталонным» - Байсултанов

Сегодня в рамках программы рабочей поездки в Чеченскую Республику Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов посетил площадку строительства Всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Также было проведено совещание по вопросу участия КРСК в реализации проекта.

В совещании приняли участие генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов, заместители генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Сулейман Вагапов и Максим Губа, заместитель председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог ЧР Абубакар Тумхаджиев, министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Абдул Магомадов и другие члены Правительства Чеченской Республики.

«Курорт ВТРК «Ведучи» Чеченской Республики должен занять одно из ключевых проектов в рамках туристического кластера, стать «эталонным» курортом. Определенная работа по развитию курорта ведется. Вместе с тем, при реализации проекта Республика сталкивается с определенными трудностями. Поэтому я вас сегодня собрал, чтобы мы вместе с нашими «институтами развития» на месте все посмотрели и обсудили», - подчеркнул Одес Байсултанов, открывая совещание.

Участники совещания доложили текущем ходе строительства курорта и существующих проблемах по созданию дополнительных энергоносителей, обеспечивающих работу курорта, развитии автомобильной сети в районе строительства.

Кроме того, Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил необходимость решения проблемы с перебоями в работе мобильной связи. «Туристы должны буди чувствовать себя комфортно на курорте. А устойчивая мобильная связь это один из факторов», - отметил Одес Байсултанов.

В ходе совещания также обсуждался вопрос участия АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в реализации проекта и строительства гостиничного комплекса. Генеральный директор КРСК Сергей Харитонов отметил, что необходимые средства в бюджете корпорации на это заложены и в ближайшее время совместно со всеми заинтересованными сторонами необходимо подготовить соответствующую документацию.