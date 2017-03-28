Общество

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 18:28

Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» должен стать «эталонным» - Байсултанов

Чеченский всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи» (проект).
Источник фото: realty.rbc.ru
Чеченская республика, 28 Марта - DIXINEWS.

Сегодня в рамках программы рабочей поездки в Чеченскую Республику Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов посетил площадку строительства Всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Также было проведено совещание по вопросу участия КРСК в реализации проекта.

В совещании приняли участие генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов, заместители генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Сулейман Вагапов и Максим Губа, заместитель председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог ЧР Абубакар Тумхаджиев, министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Абдул Магомадов и другие члены Правительства Чеченской Республики.

«Курорт ВТРК «Ведучи» Чеченской Республики должен занять одно из ключевых проектов в рамках туристического кластера, стать «эталонным» курортом. Определенная работа по развитию курорта ведется. Вместе с тем, при реализации проекта Республика сталкивается с определенными трудностями. Поэтому я вас сегодня собрал, чтобы мы вместе с нашими «институтами развития» на месте все посмотрели и обсудили», - подчеркнул Одес Байсултанов, открывая совещание.

Участники совещания доложили текущем ходе строительства курорта и существующих проблемах по созданию дополнительных энергоносителей, обеспечивающих работу курорта, развитии автомобильной сети в районе строительства.

Кроме того, Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил необходимость решения проблемы с перебоями в работе мобильной связи. «Туристы должны буди чувствовать себя комфортно на курорте. А устойчивая мобильная связь это один из факторов», - отметил Одес Байсултанов.

В ходе совещания также обсуждался вопрос участия АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в реализации проекта и строительства гостиничного комплекса. Генеральный директор КРСК Сергей Харитонов отметил, что необходимые средства в бюджете корпорации на это заложены и в ближайшее время совместно со всеми заинтересованными сторонами необходимо подготовить соответствующую документацию.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Составлен рейтинг опасных групп «ВКонтакте»
В СПбГУ перейдут на электронные зачетки
Жители Самары могут принять участие в подсчете бесхозных зданий и земель

В мире отметили 10-й юбилейный Час Земли
Столкновение интересов: из-за курдов в Сирии назревает конфликт между США и Турцией
Совсем Мёртвое море: знаменитое чудо природы может исчезнуть
Женский курдский отряд
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» должен стать «эталонным» - Байсултанов
Москва, 28 Марта, 18:16.
Домодедово признан лучшим аэропортом в России
Москва, 28 Марта, 17:44.
Составлен рейтинг опасных групп «ВКонтакте»
Москва, 28 Марта, 17:23.
Россия и Китай подпишут контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции
Москва, 28 Марта, 17:12.
Немецкие чиновники предложили бойкотировать ЧМ-2018 в России
Уфа, 28 Марта, 16:51.
Башкирия приняла участие в выставке «Русский сувенир» в Париже
Москва, 28 Марта, 16:46.
Путин подписал поправки к закону о выплатах в автостраховании
Москва, 28 Марта, 16:15.
Том Харди приедет на российскую премьеру второго сезона сериала «Табу»
Москва, 28 Марта, 16:12.
«Москоммерцбанк» под руководством Кенеса Ракишева активизирует работу с физическими лицами
Санкт-Петербург, 28 Марта, 15:05.
В СПбГУ перейдут на электронные зачетки
Казань, 28 Марта, 14:17.
Грузоперевозчики Татарстана благодаря «Платону» сэкономили на транспортном налоге
Самара, 28 Марта, 11:02.
Жители Самары могут принять участие в подсчете бесхозных зданий и земель
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия