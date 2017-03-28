Домодедово признан лучшим аэропортом в России

Московский международный аэропорт Домодедово сегодня получил две высшие награды премии «Крылья России».

Аэропорт победил в номинациях «Бизнес-проект двадцатилетия в гражданской авиации» и почётную «Аэропорт года 2016».

«Мы рады победить в престижных номинациях премии «Крылья России». Особенно приятно, получить награду не только за 2016 год, но и за все 20 лет существования премии. В этот период мы прошли большой путь, создав качественно новый сервис как для гостей аэропорта, так и для авиакомпаний. Впереди новые вызовы. Мы активно готовимся к Чемпионату Миру 2018 года, к началу которого завершим один из наших самых масштабных проектов – строительство нового сегмента пассажирского терминала Т2», - отметил директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

Награда в номинации «Аэропорт года 2016» стала уже вторым достижением по итогам работы в 2016 году. Ранее Домодедово был признан лучшим аэропортом страны Премии «Воздушные Ворота России», где победил в основной номинации «Лучший аэропорт 2016».