Составлен рейтинг опасных групп «ВКонтакте»

В рамках мониторинга криминальной обстановки среди подростков, «Молодые юристы России» подготовили список самых опасных групп «ВКонтакте».

Данные представлены в Роскомнадзор.

По их данным немалая часть публикуемого контента групп-миллионников подпадают под 282 статью УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также пропагандируют разврат, суицид, призывают к насилию, романтизируют криминальный образ жизни. По данным опроса ФОМ, опубликованном в 2016 году, только 10% детей старше 6 лет не пользуются социальными сетями.

В релизе указывается: «Большинство постов такого паблика как MDK (7,5 миллионов подписчиков) составляют посты, которые развивают у читателей депрессивное состояние: «Кому я нужен», «У меня нет друзей», «Я ничего не добьюсь» и прочие. Благодаря недавно открытой «Вконтакте» функции просмотров публикаций, мы видим, что такие посты набирают более 1 миллиона просмотров».

Список опасных групп: ЁП (8 750 864); Четкие приколы (8 428 682); MDK (7 702 094); Убойный юмор (6 306 943); БОРЩ (5 647 302); Орленок (2 414 516); Институт Благородных девиц (3 286 330); АУЕ (194 691); MDK (3 074 767) (клон оригинального MDK); Приколы (18+) (2 885 270)