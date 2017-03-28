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Алексей Мирный
28 Марта, 2017 17:23
Россия и Китай подпишут контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции
Москва, 28 Марта - DIXINEWS.
29 марта в Минсельхозе России состоится подписание долгосрочного контракта на поставку в КНР российской сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщается в пресс-релизе Минсельхоза РФ.
Контракт будет подписан при участии главы Минсельхоза России Александра Ткачева между российско-китайской Компанией ООО «Экспортная Продовольственная Торговля» и резидентом «Зоны развития Циньхуандао» китайской компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие».
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