Экономика

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 17:23

Россия и Китай подпишут контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции

Минсельхоз России.
Источник фото: abnews.ru
Москва, 28 Марта - DIXINEWS.

29 марта в Минсельхозе России состоится подписание долгосрочного контракта на поставку в КНР российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минсельхоза РФ.

Контракт будет подписан при участии главы Минсельхоза России Александра Ткачева между российско-китайской Компанией ООО «Экспортная Продовольственная Торговля» и резидентом «Зоны развития Циньхуандао» китайской компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие».

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