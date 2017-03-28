Россия и Китай подпишут контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции

29 марта в Минсельхозе России состоится подписание долгосрочного контракта на поставку в КНР российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минсельхоза РФ.

Контракт будет подписан при участии главы Минсельхоза России Александра Ткачева между российско-китайской Компанией ООО «Экспортная Продовольственная Торговля» и резидентом «Зоны развития Циньхуандао» китайской компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие».