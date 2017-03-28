Спорт

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 17:12

Немецкие чиновники предложили бойкотировать ЧМ-2018 в России

Логотип кубка ЧМ-2018.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 28 Марта - DIXINEWS.

Многополярный мир нам только сниться, снова русофобия в мировом тренде. Олимпиада-80, Евровидение и бойкот других мировых событий проводимых в нашей стране, входит в моду.

Теперь уже Германия сама намерена оградиться новой Берлинской стеной от России.

Из-за задержаний участников недавних несогласованных митингов в России, немецкие чиновники подняли дискуссию о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России.

По мнению Михаэля Фукса - зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС, «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить международные турниры».

Гернот Эрлер - уполномоченный ФРГ по сотрудничеству с Российской Федерацией отметил, что «положение гражданского общества в России резко ухудшилось, с тех пор как в декабре 2008 года Международная федерация футбольных ассоциаций решила провести мировое первенство в этой стране». Однако чиновник напомнил: «Пересмотр решения о проведении чемпионата мира в России находится в "исключительной компетенции FIFA».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
На Дальнем Востоке построят десятки новых спортивных сооружений
Волейбольный клуб "Прикамье" поделил очки с ВК "Торпедо"
В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на ЧМ-2018

Всё ради светлого будущего: результаты вторжения США в Ирак
Как проходил антикоррупционный митинг в Москве. Видеообзор
Япония рассчитывает на силу России
Трагедия Мосула: власти Ирака не хотят афишировать данные о жертвах
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чеченский горнолыжный курорт «Ведучи» должен стать «эталонным» - Байсултанов
Москва, 28 Марта, 18:16.
Домодедово признан лучшим аэропортом в России
Москва, 28 Марта, 17:44.
Составлен рейтинг опасных групп «ВКонтакте»
Москва, 28 Марта, 17:23.
Россия и Китай подпишут контракт на поставку в КНР российской сельхозпродукции
Москва, 28 Марта, 17:12.
Немецкие чиновники предложили бойкотировать ЧМ-2018 в России
Уфа, 28 Марта, 16:51.
Башкирия приняла участие в выставке «Русский сувенир» в Париже
Москва, 28 Марта, 16:46.
Путин подписал поправки к закону о выплатах в автостраховании
Москва, 28 Марта, 16:15.
Том Харди приедет на российскую премьеру второго сезона сериала «Табу»
Москва, 28 Марта, 16:12.
«Москоммерцбанк» под руководством Кенеса Ракишева активизирует работу с физическими лицами
Санкт-Петербург, 28 Марта, 15:05.
В СПбГУ перейдут на электронные зачетки
Казань, 28 Марта, 14:17.
Грузоперевозчики Татарстана благодаря «Платону» сэкономили на транспортном налоге
Самара, 28 Марта, 11:02.
Жители Самары могут принять участие в подсчете бесхозных зданий и земель
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия