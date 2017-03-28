Немецкие чиновники предложили бойкотировать ЧМ-2018 в России

Многополярный мир нам только сниться, снова русофобия в мировом тренде. Олимпиада-80, Евровидение и бойкот других мировых событий проводимых в нашей стране, входит в моду.

Теперь уже Германия сама намерена оградиться новой Берлинской стеной от России.

Из-за задержаний участников недавних несогласованных митингов в России, немецкие чиновники подняли дискуссию о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России.

По мнению Михаэля Фукса - зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС, «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить международные турниры».

Гернот Эрлер - уполномоченный ФРГ по сотрудничеству с Российской Федерацией отметил, что «положение гражданского общества в России резко ухудшилось, с тех пор как в декабре 2008 года Международная федерация футбольных ассоциаций решила провести мировое первенство в этой стране». Однако чиновник напомнил: «Пересмотр решения о проведении чемпионата мира в России находится в "исключительной компетенции FIFA».