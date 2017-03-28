Выставки

Елена Малкова
28 Марта, 2017 16:51

Башкирия приняла участие в выставке «Русский сувенир» в Париже

Башкортостан представил широкий ассортимент изделий народно-художественных промыслов республики.
Источник фото: bashkortostan.ru
Уфа, 28 Марта - DIXINEWS.

В рамках года культуры и туризма Россия-Франция, в марте этого года в Русском культурно-православном духовном центре в Париже прошла выставка «Русский сувенир».

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Республики Башкортостан, на выставке было продемонстрировано культурное многообразие и колорит 15-ти регионов России.

Башкортостан представил широкий ассортимент изделий народно-художественных промыслов республики. На выставке в Париже можно было увидеть серебряные украшения, каменную мозаику, национальные костюмы с вышивкой и предметы национального быта, выполненные мастерами ГУП БХП «Агидель». Экспонаты Башкирии восхитили жителей и гостей Парижа.

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