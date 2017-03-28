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Елена Малкова
28 Марта, 2017 16:51
Башкирия приняла участие в выставке «Русский сувенир» в Париже
Уфа, 28 Марта - DIXINEWS.
В рамках года культуры и туризма Россия-Франция, в марте этого года в Русском культурно-православном духовном центре в Париже прошла выставка «Русский сувенир».
Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Республики Башкортостан, на выставке было продемонстрировано культурное многообразие и колорит 15-ти регионов России.
Башкортостан представил широкий ассортимент изделий народно-художественных промыслов республики. На выставке в Париже можно было увидеть серебряные украшения, каменную мозаику, национальные костюмы с вышивкой и предметы национального быта, выполненные мастерами ГУП БХП «Агидель». Экспонаты Башкирии восхитили жителей и гостей Парижа.
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