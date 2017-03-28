Путин подписал поправки к закону о выплатах в автостраховании

Президент Владимир Путин сегодня подписал поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности» (ОСАГО) где указаны натуральные выплаты в сфере обязательного автострахования.

Текст изменённого закона уже размещен на портале официальной правовой информации.

В соответствии с данным законом, при наступлении страхового случая, получить деньги можно будет лишь при определенных условиях. А именно, если ваше авто будет полностью уничтожено, если потерпевшему причинен тяжкий вред или вред средней тяжести, а также если он просто погибнет. Альтернативный вариант - если стоимость ремонта превысит 400 000 руб - предельный размер выплаты.

В подавляющем большинстве случаев владелец автомобиля будет обязан отметиться на станции техобслуживания из перечня, который предложен ему страховой фирмой. Новые правила, по которым возмещается ущерб, будут касаться только новых договоров ОСАГО.