Власть

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 16:46

Путин подписал поправки к закону о выплатах в автостраховании

Женщина за рулем.
Источник фото: shkolazhizni.ru
Москва, 28 Марта - DIXINEWS.

Президент Владимир Путин сегодня подписал поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности» (ОСАГО) где указаны натуральные выплаты в сфере обязательного автострахования.

Текст изменённого закона уже размещен на портале официальной правовой информации.

В соответствии с данным законом, при наступлении страхового случая, получить деньги можно будет лишь при определенных условиях. А именно, если ваше авто будет полностью уничтожено, если потерпевшему причинен тяжкий вред или вред средней тяжести, а также если он просто погибнет. Альтернативный вариант - если стоимость ремонта превысит 400 000 руб - предельный размер выплаты.

В подавляющем большинстве случаев владелец автомобиля будет обязан отметиться на станции техобслуживания из перечня, который предложен ему страховой фирмой. Новые правила, по которым возмещается ущерб, будут касаться только новых договоров ОСАГО.

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