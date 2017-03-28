Том Харди приедет на российскую премьеру второго сезона сериала «Табу»

В начале этого года в России состоялся премьерный показ нашумевшего сериала «Табу». Второй сезон «Табу» зрители так же смогут увидеть одновременно со всем миром.

В ходе подготовки к новому сезону, для поклонников сериала в Москве была организована необычная акция «ТатуТабу».

Проект студии Ридли Скотта «Scott Free», которая занималась производством всех серий «Табу», с исполнителем главной роли Томом Харди стал одним из самых ожидаемых сериалов 2017 года.

«Уже отбирая этот сериал для закупки, посмотрев все материалы, которые нам тогда смогла показать студия, мы поверили в его успех. Тогда же были достигнуты официальные договоренности с правообладателем и о том, что если эта история будет продолжена, то и второй сезон также будет у нас премьерным и эксклюзивным показом в России. Теперь мы точно знаем, что продолжение состоится и рады сообщить, что и второй сезон «Табу» также будет показан на канале TV1000 Premium HD одновременно с мировым релизом. Дата выхода первой серии второго сезона пока не объявлена, но мы ориентируемся на осень», – прокомментировал программный директор киноканалов Viasat Сергей Зоненлихт.

В сериале главный герой Джеймс Делейни (Том Харди) прибывает в Лондон XIX века, чтобы найти убийц отца и вступить в права наследования, в том числе участка земли, который может кардинально повлиять на исход борьбы между Америкой, британской короной, и влиятельной Ост-Индской компанией за монополию на торговлю с Китаем. По сюжету, герой Тома Харди провел 10 лет в дебрях Африки, получив на память обрядовые татуировки, которые демонстрирует не раз в течение всего сериала. У самого актера также на теле есть множество татуировок, символизирующих важные жизненные события.

Хотя первый сезон «Табу» закончился, специально для фанатов сериала и Тома Харди было принято решение провести акцию «ТатуТабу» в рамках фестиваля хоррор-фильмов. Специально для эксперимента в одном из торговых центров Москвы был построен прозрачный куб. В течение четырех дней все желающие могли вживую увидеть процесс нанесения татуировок на победителя розыгрыша, которого выбрали среди сотни претендентов. На основе фотографий со съемок сериала тату-мастер разработал уникальный макет татуировки. Рисунок стал единственным в своем роде. Если у главного героя «Табу» Джеймса Делейни (Том Харди) татуировки – это результат работы профессиональных гримёров, то добровольцу акции их нанесли по-настоящему.

Итоговое видео об акции отправят самому Тому Харди, чтобы он смог оценить поддержку фанатов из России. Представители телеканала планируют пригласить известного актера на российскую премьеру второго сезона сериала «Табу». Подробности сюжета нового сезона создатели пока не раскрывают.