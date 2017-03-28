Финансы

Алексей Мирный
28 Марта, 2017 16:12

«Москоммерцбанк» под руководством Кенеса Ракишева активизирует работу с физическими лицами

Отделение «Москоммерцбанка».
Источник фото: kredit-nsk.com
Москва, 28 Марта - DIXINEWS.

С 27 марта банк расширяет ряд услуг для физлиц и делает обслуживание их обслуживание удобнее.

Здесь вводится два новых типа вкладов, это - «Максимальный доход» и «Постоянный доход».

Накопительный портфель расширяется до шести вариантов, которые уже доступны клиентам этой финансовой организации. Активизацию деятельности «Москоммерцбанка» в России, эксперты связывают с изменением стратегии самого «Казкоммерцбанка», который является материнским. Реформу проводит Кенес Ракишев главный акционер, а также председатель совета директоров организации.

Расширение портфеля вкладов «Максимальный доход» ориентировано по большей части на массовый сектор. Для депозита минимальная сумма при первоначальном взносе здесь составляет 50 тыс. рублей, 1 000 долларов или 1 000 евро. Процентные ставки в рублях изменяются в пределах 5-9%, в долларах это - 0,25-1,75%, в евро - 0,15-0,85% годовых. Всё зависит от срока размещения средств. Вклады можно открывать на срок от 31 дня до 730 дней. Проценты выплачиваются по истечению срока клиентского договора.

Услуга «Постоянный доход» - это вариант с возможностью капитализации процентов банка по вкладу. Он открывается для физических лиц, под 4,5-8,5% в рублях, 0,2-1,65% - в долларах, в евро - 0,15-0,75% годовых. Проценты здесь выплачиваются каждый месяц и могут оседать на текущем счёте или капитализироваться.

На данный момент в России у «Москоммерцбанка» Кенеса Ракишева насчитывается 7 отделений: 1 в Калининграде, 2 в Москве и 3 в Санкт-Петербурге. Собственных банкоматов по стране всего шесть.

По предположению экспертов, в «Москоммерцбанке» происходят изменения, такие же, как и в его материнской организации - банке «Казкоммерцбанк». Кенес Ракишев, основной его акционер (61,82%), еще в мае 2016 года объявил о намерении сменить стратегию банка и развернуть его лицом к частным клиентам.

Ранее казахский банк специализировался исключительно на корпоративном секторе. Теперь Кенес Ракишев вводит новую идеологию, которая призвана не только увеличить доход, но и улучшить взаимодействие с клиентами. Согласно данным сайта ИА "Банки.ру" , по состоянию на 1 марта 2017 года активы коммерческого банка «Москоммерцбанк» составляют 19,48 млрд рублей, что выводит его на 160-ю позицию среди финансовых организаций России.

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