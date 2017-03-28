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Елена Малкова
28 Марта, 2017 15:05
В СПбГУ перейдут на электронные зачетки
Санкт-Петербург, 28 Марта - DIXINEWS.
Зачетные книжки в СПбГУ «перейдут из бумаги в цифру».
Большинство руководителей учебно-научных структурных подразделений СПбГУ высказалось за «перевод» традиционных зачетных книжек в электронный формат.
Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, планируется, что Университет сможет перейти на новую систему в течение 2017/18 учебного года.
Идея электронных зачетных книжек возникла после многочисленных обращений как преподавателей, так и студентов. Официально этот вопрос был поставлен перед деканами и директорами учебно-научных структурных подразделений Университета в ходе ректорского совещания в феврале. Спустя месяц было принято решение о «переходе» к электронной зачетке.
Ректор СПбГУ Николай Кропачев подчеркнул, что данная инициатива сэкономит для Университета миллионы рублей и позволит более объективно оценивать знания. «Преподаватель не будет смотреть на то, какой была успеваемость у студента ранее. Он будет оценивать конкретные знания по конкретному предмету», — пояснил ректор.
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