Жители Самары могут принять участие в подсчете бесхозных зданий и земель

В Самаре 1 апреля стартует акция «Народная инвентаризация».

Горожан просят помочь в подсчете бесхозных зданий, помещений и земельных участков.

Результатом этой работы должно стать создание специального реестра, сообщили в мэрии.

Каждый гражданин может направить информацию в адрес администрации города через портал «Моя Самара». Аналогичная практика показала хороший результат во многих регионах. Подобным образом выявлялось до 20-25% бесхозных объектов.

По всем выявленным объектам власти Самары найдут применение, что может привлечь дополнительные доходы в городскую казну в виде налогов.

На портале «Моя Самара» можно оставить жалобы на свалки, ямы на дорогах и другие городские проблемы, а также разместить свои предложения.