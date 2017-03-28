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Елена Малкова
28 Марта, 2017 11:02
Жители Самары могут принять участие в подсчете бесхозных зданий и земель
Самара, 28 Марта - DIXINEWS.
В Самаре 1 апреля стартует акция «Народная инвентаризация».
Горожан просят помочь в подсчете бесхозных зданий, помещений и земельных участков.
Результатом этой работы должно стать создание специального реестра, сообщили в мэрии.
Каждый гражданин может направить информацию в адрес администрации города через портал «Моя Самара». Аналогичная практика показала хороший результат во многих регионах. Подобным образом выявлялось до 20-25% бесхозных объектов.
По всем выявленным объектам власти Самары найдут применение, что может привлечь дополнительные доходы в городскую казну в виде налогов.
На портале «Моя Самара» можно оставить жалобы на свалки, ямы на дорогах и другие городские проблемы, а также разместить свои предложения.
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