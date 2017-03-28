Аэропорт «Платов» построят к 1 июля

К 1 июля этого года новый аэропорт «Платов» получит акт строительной готовности.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, об этом было доложено помощнику президента РФ Игорю Левитину в ходе совещания по вопросам подготовки транспортной инфраструктуры к проведению в регионе матчей ЧМ-2018.

Совещание 27 марта провели помощник Президента России Игорь Левитин и глава Ростовской области Василий Голубев.

«В транспортной инфраструктуре региона аэропорт «Платов» является ключевым объектом, и по всем направлениям работы ведутся с опережением графика, – сказал губернатор Василий Голубев. – У нас есть все, чтобы в декабре, согласно дорожной карте, аэропорт начал полноценную работу».

Опережение графика строительных работ составляет в среднем один месяц. В мае приступят к монтажу телетрапов. В этом же месяце ожидается поставка оборудования для багажного отделения, в июне – досмотровой техники. После завершения строительных работ, в июле, специалисты приступят к монтажу технологического оборудования, начнется обучение персонала и сертификация служб, стартуют пусконаладочные работы. На сентябрь запланирован облет аэродрома для его сертификации. Как сообщил представитель УК «Аэропорты Регионов», переход работы из старого аэропорта в новый планируется выполнить в один день без перерыва в полетах.

Одним из основных вопросов, обсуждаемых во время совещания, стало создание хаба на базе аэропортового комплекса «Платов».

«Проект строительства аэропортового комплекса «Платов» можно считать состоявшимся. Сейчас понятно, что это был правильный путь, и новый аэропорт повлечет за собой развитие не только авиационной, но и сопутствующей инфраструктуры», – заявил Игорь Левитин.

На повестку дня выходит вопрос обеспечения перевозки пассажиров к новому аэропорту, подчеркнул Игорь Левитин. В Ростове-на-Дону уже отрабатывают маршрут к «Платову» из центра города.