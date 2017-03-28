В Нижегородской области в этом году введут в эксплуатацию пять долгостроев

Пять домов-долгостроев введут в эксплуатацию в Нижегородской области до конца 2017 года.

Пять долгостроев в Нижегородской области будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

Актуальная информация была размещена вчера на официальном сайте правительства Нижегородской области.

«Несколько сотен семей обретут долгожданное жилье с помощью мер господдержки и средств инвесторов», - сообщил заместитель главы региона Антон Аверин по итогам выездного совещания с участием руководителя рабочей группы Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков Александра Сидякина.

Во время выездного мероприятия Антон Аверин и Александр Сидякин осмотрели два объекта, ранее включенных в реестр долгостроев – дом №4 на ул. Пролетарской и дом №118 по ул. Белинского в областном центре.

Как пояснила председатель ЖСК по достройке дома на Пролетарской, 4 Виктория Москвичева, общестроительные мероприятия планируется завершить 31 июля этого года, и более 150 жильцов уже смогут заселиться в свои квартиры.

«В настоящий момент у нас идут работы по укреплению фундамента, завершается возведение опорных колонн, электрика и т.д. В среднем на стройплощадке задействованы порядка 30 человек, не считая субподрядчиков. Работы ведутся без выходных и праздников», - пояснил генеральный директор подрядной организации Сергей Чистяков.

Как сообщил министр строительства региона Алексей Сыров, в текущем году планируется завершить работы на пяти объектах. За последние пять лет благодаря реализации мер региональной поддержки 33 долгостроя были введены в эксплуатацию, более 3,8 тысяч граждан получили свои квартиры.

«Правительство Нижегородской области активно занимается данной проблемой. В этом году мы планируем решить вопрос по пяти объектам, что почти на треть сократит количество проблемных домов – сейчас их на контроле министерства 19», - подчеркнул Алексей Сыров.

Ситуацию в Нижегородской области по решению проблем обманутых дольщиков прокомментировал и руководитель рабочей группы Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков, депутат Госдумы РФ Александр Сидякин: «Я знаю, что губернатор области Валерий Шанцев серьезное внимание уделяет проблемам дольщиков, что видно и по результатам: ситуация в регионе стабильная, по всем объектам проводится работа, список «проблемных домов» сокращается, а люди получают долгожданное жилье».

Стоит отметить, что по поручению губернатора региональный минстрой ведет реестр долгостроев. На сегодняшний день в реестре числятся 19 объектов. В министерстве отметили, что список актуализируется по мере необходимости.