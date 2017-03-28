На форуме «Воронеж Build 2017» обсудили развитие транспортной инфраструктуры

В областном центре прошел Четвертый межрегиональный специализированный строительный форум «Воронеж BUILD 2017».

В рамках форума состоялся круглый стол «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2017-2018 гг.

По информации пресс-службы мэрии, в обсуждении программы приняли участие представители департамента транспорта и автомобильных дорог региона, администрации города, УГИБДД МВД России по региону, Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ», филиала ФКУ «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов ФДА» в Центральном федеральном округе, Воронежского государственного технического университета, общественных организаций, жители областного центра.

Участники круглого стола познакомились с презентацией приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 гг. в Воронеже.

Реализация основного мероприятия в данном направлении обеспечит решение важнейших задач. Речь идет об обеспечении необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети; приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние; устранение перегрузки дорожной сети; повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.

На первом этапе, до 2018 года включительно, предполагается разработка и реализация региональных программ, связанных преимущественно с содержанием, обустройством и ремонтом.

После 2018 года планируется реализация региональных программ, направленных на капиталоемкие мероприятия: строительство и реконструкция дорог.

В рамках БКД на 2017 г. планируется ремонт на 59 улицах и проведение работ по устранению мест концентрации ДТП – перенос остановок, устройство пешеходного ограждения и другие мероприятия. Планируется всего отремонтировать 145 км дорог, общая площадь ремонта составит – 2,4 млн. кв. м. Общее финансирование, предусмотренное на ремонт в рамках БКД на 2017 г. – более 2 млрд рублей. Сроки ремонта по БКД в 2017 г.: с 1 апреля по 1 октября 2017 года.

Также во время форума на круглом столе «Городская среда современное качество жизни» руководитель управления ЖКХ Сергей Петрин рассказал о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

– В программе огромный перечень работ, которые раньше не проводились. Всего было подано около 300 предложений (заявок) от заинтересованных лиц по вопросам включения дворовых территорий в программу благоустройства на 2017 год, на сегодня этап подачи заявок завершен, - рассказал Сергей Петрин.

Участники круглого стола, среди которых были представители других городов, в том числе Москвы, отметили, что благодаря реализации таких программ не только наводится порядок на дворовых территориях, но и меняется психология людей.

В ходе обсуждения за круглым столом его участники пришли к мнению, что жители сами должны принимать участие в формирование комфортной среды.