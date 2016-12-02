Краснодарский краевой суд пересмотрит дело о наследстве Цапков

28 марта апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрит иск агрокомплекса «Кущевский» к Анне Данько.

Руководство агрокомплекса просит признать требования пенсионерки на сумму 234 млн рублей незаконными.

Как сообщает издание "Аргументы и факты", на суде ожидается личное присутствие 86-летней Анны Данько, интересы которой до этого на слушаниях представляли адвокаты.

Краснодарский краевой суд в феврале определил пересмотреть решение Кущёвского районного суда, согласно которому Анна Данько фактически стала обладателем прав на земли сельхозпредприятия «Артекс-Агро» стоимостью в 234 млн рублей.

Через несколько лет судебных разбирательств право покупки перешло к агрокомплексу «Кущевский». Но и сейчас не утихают споры вокруг плодородных земель региона.

В одном из интервью Анна Данько заявляла, что богатство пришло к ней неожиданно. Но возвращать его, тем не менее, не хочет, объясняя свое решение желанием передать богатство по наследству своим родственникам.

Каким образом огромное состояние перешло пенсионерке, которая никогда не занималась бизнесом? Как пишут СМИ, в этом деле сошлись интересы разных компаний и людей Юга России.

Эксперты полагают, что среди них и концерн «Покровский» из Ростовской области, владельцы которого, предположительно, были замешаны в истории о банкротстве предприятия «Артекс-Агро», которое принадлежало родителям Сергея Цапка. В СМИ звучали версии, что именно люди из «Покровского» организовали через адвоката Викторию Лесную развал мощнейшего предприятия с крупнейшей в России молочно-товарной фермой...

Как сообщает источник, именно от имени Анны Данько были инициированы судебные разбирательства, которые в итоге привели к череде банкротств, уголовным делам и разорению десятков фермеров. Судебные решения основаны на том, что права пенсионерки, якобы, были нарушены во время приобретения Надеждой Цапок земельных долей.

Эксперты считают, что судебные решения были основаны на том, что в результате покупки Надеждой Цапок земельных долей были нарушены права пенсионерки: Анна Данько заявила, что могла бы купить сотни гектар и работать как целый агрохолдинг.

Завтра Краевой суд разберется, кому же принадлежат законные права на эти земли.