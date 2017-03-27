В Волгограде поддержали акцию против системы «Платон»

Транспорт выстроился в ряд у обочины на Третьей продольной магистрали.

Волгоградские дальнобойщики вышли на всероссийскую акцию, направленную против системы «Платон», в понедельник, 27 марта, сообщают «АиФ-Волгоград».

Как рассказывают местные жители, как минимум 20 фур и 10 легковых автомобилей выстроились в ряд у обочины на Третьей продольной магистрали.

Водители отмечают, что акция объявлена бессрочная, они хотят добиться прямого диалога с органами власти.

Организаторы акции в Волгограде отмечают, что мероприятие проводится в рамках закона. Большегрузы и легковые автомобили припаркованы в разрешенном месте без запрещающих знаков. По словам организаторов, акция мирная, она подразумевает отказ от работы.

Стоит напомнить, что срок действия льготного тарифа «Платона» был продлен до 15 апреля. Сейчас он составляет 1,53 рубля, однако, в ближайшее время составит 3,06 рублей за километр пути.