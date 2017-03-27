|
Елена Малкова
27 Марта, 2017 17:41
В Челябинске заведут уголовное дело после вырубки сквера по ул. Захаренко
Челябинск, 27 Марта - DIXINEWS.
В Челябинске по факту вырубки деревьев на улице Захаренко будет возбуждено уголовное дело.
Об этом мэру города Евгению Тефтелеву сегодня сообщил начальник Управления экологии и природопользования Евгений Крехтунов.
Еще в феврале был выявлен факт уничтожения более 50 деревьев в районе дома № 15 по улице Захаренко.
После этого специалисты Управления экологии обратились в прокуратуру города. На сегодня документы по данному факту направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.
«Деревья вырублены между двумя автостоянками, после проверки полиции будет точно установлен нарушитель. Ущерб составил 1 миллион 900 тысяч рублей», - уточнил Евгений Крехтунов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия