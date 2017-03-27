Происшествия

Елена Малкова
27 Марта, 2017 17:41

В Челябинске заведут уголовное дело после вырубки сквера по ул. Захаренко

Несанкционированная вырубка более 50 деревьев по улице Захаренко.
Источник фото: mega-u.ru
Челябинск, 27 Марта - DIXINEWS.

В Челябинске по факту вырубки деревьев на улице Захаренко будет возбуждено уголовное дело.

Об этом мэру города Евгению Тефтелеву сегодня сообщил начальник Управления экологии и природопользования Евгений Крехтунов.

Еще в феврале был выявлен факт уничтожения более 50 деревьев в районе дома № 15 по улице Захаренко.

После этого специалисты Управления экологии обратились в прокуратуру города. На сегодня документы по данному факту направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.

«Деревья вырублены между двумя автостоянками, после проверки полиции будет точно установлен нарушитель. Ущерб составил 1 миллион 900 тысяч рублей», - уточнил Евгений Крехтунов.

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