Общество

Алексей Мирный
27 Марта, 2017 15:52

В Москве состоится круглый стол «Как остановить "группы смерти" в соцсетях?»

Социальные сети.
Источник фото: e-asveta.adu.by
Москва, 27 Марта - DIXINEWS.

28 марта в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как остановить «группы смерти» в соцсетях?».

Мероприятие пройдёт при поддержке Общественной палаты РФ.

Напомним, что еще 9 марта Владимир Путин заявил о поддержке инициативы распространить на создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства, уголовную ответственность. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о внесении в нижнюю палату Парламента законопроекта, предлагающего наказание в виде восьми лет лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

В феврале Следственный комитет России также объявил о подготовке обращения к высшему руководству страны и главам ведомств с просьбой выработать меры противодействия «группам смерти» в социальных сетях.

Участвуют в обсуждении: первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, советник Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ольга Бредихина и многие другие.

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