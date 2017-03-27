В Москве состоится круглый стол «Как остановить "группы смерти" в соцсетях?»

28 марта в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как остановить «группы смерти» в соцсетях?».

Мероприятие пройдёт при поддержке Общественной палаты РФ.

Напомним, что еще 9 марта Владимир Путин заявил о поддержке инициативы распространить на создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства, уголовную ответственность. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о внесении в нижнюю палату Парламента законопроекта, предлагающего наказание в виде восьми лет лишения свободы за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

В феврале Следственный комитет России также объявил о подготовке обращения к высшему руководству страны и главам ведомств с просьбой выработать меры противодействия «группам смерти» в социальных сетях.

Участвуют в обсуждении: первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, советник Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ольга Бредихина и многие другие.