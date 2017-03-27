Алексея Навального арестовали в Москве на 15 суток

На 15 суток Алексея Навального арестовал Тверской суд Москвы.

Как сообщается, оппозиционеру назначена такая мера пресечение за неподчинение полиции.

Ранее уже было отмечено, что Навальный оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию несанкционированного митинга в столице.

Как пояснил в зале суда сам Навальный: «Мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила только накануне митинга. В таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие».

Напомним, что 26 марта в нескольких городах России прошли протестные акции, все они были несанкционированные в связи с отсутствием чёткой цели. По информации МВД, правоохранители задержали около 500 человек, только в Москве.