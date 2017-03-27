Общество

Алексей Мирный
27 Марта, 2017 14:59

Общественная палата обсудит проблему незаконных свалок в Московском регионе

Свалки мусора в Москве.
Источник фото: mosinfor.ru
Москва, 27 Марта - DIXINEWS.

28 марта в Москве пройдет круглый стол «Незаконные свалки в Московском регионе и общественный экологический контроль в целях их предотвращения».

Мероприятие проводится под эгидой Общественной палаты Российской Федерации.

В ходе круглого стола планируется обсудить следующие темы: «Проблемы незаконных свалок в Московском регионе»; «Полномочия экологических организаций в целях обеспечения экологической и санитарной безопасности»; «Общественный экологический контроль» и пр.

Организаторами мероприятия выступает Комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ и общероссийской общественной организацией «Общественный экологический контроль России». Модератор собрания первый заместитель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Валерий Серов.

В манифесте говорится: «Как и любой мегаполис, Москва задыхается в мусорных тисках. Каждый день из города вывозится около 9 000 тонн твердых бытовых отходов. Этим занимаются и коммунальщики, и специальные организации, и частники, и весь процесс буквально поставлен на поток: сотни автомобилей-мусоровозов движутся здесь по графику, а множество рабочих заняты сортировкой, погрузкой-разгрузкой и уничтожением отходов.

Но в то же время каждый полигон твердых бытовых отходов не вечен. Некоторые из свалок, бывших еще совсем недавно глубокими карьерами, сегодня уже представляют собой горы высотой под полсотни метров и не могут принимать мусор в тех объемах, в которых делали это раньше - во многом это является одной из причин возникновения незаконных свалок на территории Москвы и области».

Участвуют: представители профильных органов власти, члены ОП РФ, представители экспертного сообщества.

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