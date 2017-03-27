На Дальнем Востоке построят десятки новых спортивных сооружений

Минвостокразвития России согласовало «дальневосточный раздел» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Согласно госпрограмме, к 2020 на Дальнем Востоке 40,5 процентов жителей будут регулярно заниматься спортом, почти половине населения будут доступны общественные спортивные сооружения.

Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный «дальневосточный раздел», наполненный мероприятиями, обеспечивающими ускоренное развитие Дальнего Востока.

«Наша совместная задача - наполнить реальным содержанием эти «дальневосточные разделы». Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Согласно новой редакции госпрограммы, в Амурской области будут построены Спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в г. Тында и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Свободном. Спортивные сооружения появятся и в Хабаровском крае: Краевой дворец единоборств в г. Хабаровске и Региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в столице края для Дальневосточной государственной академии физической культуры будет построен Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. Комплекс будет включать в себя крытый легкоатлетический манеж, футбольное поле, крытый ледовый стадион и два универсальных спортивных зала.

Ряд объектов вошел в программу по инициативе регионов. Среди них: строительство стадиона «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском, центра адаптивной физической культуры и спорта в г. Якутске, а также спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в госпрограмме предусмотрена квота в размере 150 млн рублей для строительства малобюджетных спортивных сооружений.

По результатам обсуждения госпрограммы вице-премьер Виталий Мутко также поручил Минспорту совместно с Минвостокразвития разработать отдельное мероприятие, направленное на опережающее развитие спорта на Дальнем Востоке.