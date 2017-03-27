В Москве прошло совещание по теме выселения Музея Рерихов

25 марта международная общественность, обеспокоенная ситуацией, сложившейся вокруг Международного Центра Рерихов, инициировала совещание, которое состоялось в Музее имени Н.К. Рериха.

Перед началом совещания состоялся брифинг для журналистов.

Основанием для чрезвычайного форума явились события последних дней: 7 марта 2017 г. в Международном Центре Рерихов в Москве прошли многочасовые обыски в сопровождении ОМОНА, в ходе которых было изъято более 200 картин и рисунков Рерихов, документы и копии документов.

А 20 марта 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил поддержанный Росимуществом иск Государственного музея Востока о расторжении договоров безвозмездной аренды и выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных.

Заместитель председателя Международного Совета рериховских организаций О.Н. Калинкина отметила: «Широкая общественность крайне обеспокоена методами чиновников от культуры, пытающихся расправиться с Музеем имени Н.К. Рериха. Этот общественный, народный музей создавался руками тысяч людей нашей страны и зарубежья. В 1991 году Святослав Николаевич Рерих передал наследие семьи Рерихов на Родину с условием создания на его основе общественного музея, который будет работать в усадьбе Лопухиных».

Участники брифинга подчеркнули, что международная общественность собралась в Москве, чтобы выразить свое возмущение ситуацией, сложившейся вокруг Международного Центра Рерихов и его Музея, а также выработать меры противодействия.