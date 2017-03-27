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Алексей Мирный
27 Марта, 2017 14:09
Польша вводит санкции на российские продукты, но пытается ввозить к нам свои
Москва, 27 Марта - DIXINEWS.
На минувшей неделе Таможенники Калининградской областной выявили факт незаконного ввоза в Россию сельскохозпродукции.
И самое примечательное, что таможенное законодательство было нарушено Польшей - страной, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
На таможенный пост МАПП Багратионовск Калининградской областной таможни в целях завершения таможенной процедуры транзита с территории Республики Польша прибыло транспортное средство с плодоовощной продукцией. Однако, по поддельным документам товар перемещался из центральной России в Калининградскую область через Белоруссию и Литву.
Из письменного объяснения водителя транспортного средства следует, что товар был загружен на территории овощной базы «Фуд Сити» (г. Москва).
По результатам таможенного досмотра перевозчику направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении.
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