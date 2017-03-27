Польша вводит санкции на российские продукты, но пытается ввозить к нам свои

На минувшей неделе Таможенники Калининградской областной выявили факт незаконного ввоза в Россию сельскохозпродукции.

И самое примечательное, что таможенное законодательство было нарушено Польшей - страной, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

На таможенный пост МАПП Багратионовск Калининградской областной таможни в целях завершения таможенной процедуры транзита с территории Республики Польша прибыло транспортное средство с плодоовощной продукцией. Однако, по поддельным документам товар перемещался из центральной России в Калининградскую область через Белоруссию и Литву.

Из письменного объяснения водителя транспортного средства следует, что товар был загружен на территории овощной базы «Фуд Сити» (г. Москва).

По результатам таможенного досмотра перевозчику направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении.