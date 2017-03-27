Министр культуры поздравил работников культуры с Всемирным днем театра

Владимир Мединский - Министр культуры Российской Федерации, сегодня поздравил всех работников театров с их профессиональным праздником.

Поздравительное письмо размещено на сайте Министерства.

«Дорогие актёры и режиссёры, художники и сценаристы, гримёры, суфлёры и светооператоры, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днём театра! Пусть российский театр и впредь хранит свои бесценные традиции, развивается и процветает. Желаю вам безграничного вдохновения, счастья, здоровья и всяческих успехов! С праздником!», - говорится в поздравлении.