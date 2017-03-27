Культура

Алексей Мирный
27 Марта, 2017 13:33

Министр культуры поздравил работников культуры с Всемирным днем театра

Владимир Мединский - Министр культуры Российской Федерации.
Источник фото: ria.ru
Москва, 27 Марта - DIXINEWS.

Владимир Мединский - Министр культуры Российской Федерации, сегодня поздравил всех работников театров с их профессиональным праздником.

Поздравительное письмо размещено на сайте Министерства.

«Дорогие актёры и режиссёры, художники и сценаристы, гримёры, суфлёры и светооператоры, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днём театра! Пусть российский театр и впредь хранит свои бесценные традиции, развивается и процветает. Желаю вам безграничного вдохновения, счастья, здоровья и всяческих успехов! С праздником!», - говорится в поздравлении.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве прошло совещание по теме выселения Музея Рерихов
Начало экскурсионной навигации по Москве-реке перенесено на 15 апреля
В Москве по программе мэра отреставрировано 773 культурных объекта

Полицейского ранил конфликтный сосед
Эксперт о ситуации в Йемене: Нужно прекратить поставки оружия сторонам конфликта
Лидером Гонконга впервые избрали женщину
Нежные цветки сакуры украсили Вашингтон
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодарский краевой суд пересмотрит дело о наследстве Цапков
Волгоград, 27 Марта, 18:27.
В Волгограде поддержали акцию против системы «Платон»
Челябинск, 27 Марта, 17:41.
В Челябинске заведут уголовное дело после вырубки сквера по ул. Захаренко
Москва, 27 Марта, 15:52.
В Москве состоится круглый стол «Как остановить "группы смерти" в соцсетях?»
Москва, 27 Марта, 15:41.
Алексея Навального арестовали в Москве на 15 суток
Москва, 27 Марта, 14:59.
Общественная палата обсудит проблему незаконных свалок в Московском регионе
Москва, 27 Марта, 14:42.
На Дальнем Востоке построят десятки новых спортивных сооружений
Москва, 27 Марта, 14:27.
В Москве прошло совещание по теме выселения Музея Рерихов
Москва, 27 Марта, 14:09.
Польша вводит санкции на российские продукты, но пытается ввозить к нам свои
Москва, 27 Марта, 13:33.
Министр культуры поздравил работников культуры с Всемирным днем театра
Омск, 27 Марта, 08:04.
В Омске вывезен рекордный объем снега
Новосибирск, 27 Марта, 07:45.
В Новосибирской области закрылась первая ледовая переправа
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия