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Алексей Мирный
27 Марта, 2017 13:33
Министр культуры поздравил работников культуры с Всемирным днем театра
Москва, 27 Марта - DIXINEWS.
Владимир Мединский - Министр культуры Российской Федерации, сегодня поздравил всех работников театров с их профессиональным праздником.
Поздравительное письмо размещено на сайте Министерства.
«Дорогие актёры и режиссёры, художники и сценаристы, гримёры, суфлёры и светооператоры, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днём театра! Пусть российский театр и впредь хранит свои бесценные традиции, развивается и процветает. Желаю вам безграничного вдохновения, счастья, здоровья и всяческих успехов! С праздником!», - говорится в поздравлении.
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