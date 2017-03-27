Общество

Елена Малкова
27 Марта, 2017 08:04

В Омске вывезен рекордный объем снега

С территории города вывезен рекордный объем снега.
Источник фото: superomsk.ru
Омск, 27 Марта - DIXINEWS.

С объектов улично-дорожной сети областного центра в течение зимнего сезона 2016 – 2017 годов вывезено уже 802 200 кубометров снега.

Это исторический максимум для коммунальных служб Омска.

Об этом сегодня, 27 марта, доложил мэру Вячеславу Двораковскому его первый заместитель, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

По информации профильного ведомства мэрии, 698 тысяч кубометров вывезли специалисты МБУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», 66 тысяч кубометров — результат работы арендованной муниципалитетом специальной техники.

По бесплатным талонам на услуги снежных полигонов юридическими и физическими лицами убрано 29 тысяч кубометров снега. Сельскими ДРСУ по контракту с мэрией вывезено 9 200 кубометров снега.

Стоит отметить, что первоначально муниципальным заданием был предусмотрен вывоз 500 тысяч кубометров.

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