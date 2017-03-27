Общество

Елена Малкова
27 Марта, 2017 07:45

В Новосибирской области закрылась первая ледовая переправа

Ледовая переправа.
Источник фото: 54.mchs.gov.ru
Новосибирск, 27 Марта - DIXINEWS.

На Новосибирском водохранилище закрыта ледовая переправа «Ордынское – Нижнекаменка».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, переправу закрыли из-за выхода воды и частичного провала льда.

Перед переправой установлены запрещающие дорожные знаки. Для предотвращения выезда транспорта на лед у берега сделали снежный вал и установили бетонные блоки.

В Ордынском районе на водохранилище открыта ледовая переправа «Спирино-Чингисы». Пропускная грузоподъемность этой переправы составляет до 2,5 тонн. Продолжительность работы единственной функционирующей ледовой переправы будет зависеть от погоды и состояния льда. Ситуация находится под контролем администрации района, государственных инспекторов по маломерным судам и обслуживающей дежурной смены.

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