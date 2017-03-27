Общество

Елена Малкова
27 Марта, 2017 07:19

В Красноярске ожидается теплая погода

В столице региона установилась тёплая погода.
Источник фото: news-tambov.ru
Красноярск, 27 Марта - DIXINEWS.

В столице региона установилась тёплая погода без отрицательных температур, сообщают «Городские новости. Красноярск» со ссылкой на информацию краевого Гидрометцентра.

Сегодня, 27 марта, по прогнозам синоптиков, днём ожидается около +9 градусов, пасмурно и без осадков.

Такая погода продержится в краевом центре до среды. Ночные показатели ожидаются на отметке около +2 градусов.

В четверг, 30 марта, в столице региона станет ещё теплее – до +14, но ожидается небольшой дождь. В пятницу будет около +12, вероятны осадки при переменной облачности.

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