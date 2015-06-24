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Елена Малкова
27 Марта, 2017 06:51
Реальная зарплата в Татарстане увеличилась на 0,9 %
Казань, 27 Марта - DIXINEWS.
Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе этого года составила 29358,9 рублей.
Как сообщили в пресс-службе Татарстанстата, начисленная средняя зарплата возросла на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
Татарстанстат сообщает, что реальная зарплата, которая рассчитана с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, в январе 2017 года составила 100,9% к соответствующему прошлогоднему периоду.
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