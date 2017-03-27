Выставку Russian Arms Expo перенесут из Нижнего Тагила в Подмосковье

Выставка Russian Arms Expo (RAE) переедет из Нижнего Тагила в парк "Патриот" в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию "Патриота", - сообщил министр.

Как пояснил глава Минпромторга РФ, площадок, на которые расходуются бюджетные и небюджетные ресурсы, не должно быть много.

Выставка RAE проходит на Урале с 1999 года. С 2015 года в парке "Патриот" организуются военно-технические форумы "Армия".