Политика

Елена Малкова
27 Марта, 2017 06:20

Выставку Russian Arms Expo перенесут из Нижнего Тагила в Подмосковье

Выставочная экспозиция RAE.
Источник фото: photos.bd-event.ru/rae2015
Екатеринбург, 27 Марта - DIXINEWS.

Выставка Russian Arms Expo (RAE) переедет из Нижнего Тагила в парк "Патриот" в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию "Патриота", - сообщил министр.

Как пояснил глава Минпромторга РФ, площадок, на которые расходуются бюджетные и небюджетные ресурсы, не должно быть много.

Выставка RAE проходит на Урале с 1999 года. С 2015 года в парке "Патриот" организуются военно-технические форумы "Армия".

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