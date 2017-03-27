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Елена Малкова
27 Марта, 2017 06:20
Выставку Russian Arms Expo перенесут из Нижнего Тагила в Подмосковье
Екатеринбург, 27 Марта - DIXINEWS.
Выставка Russian Arms Expo (RAE) переедет из Нижнего Тагила в парк "Патриот" в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
"Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию "Патриота", - сообщил министр.
Как пояснил глава Минпромторга РФ, площадок, на которые расходуются бюджетные и небюджетные ресурсы, не должно быть много.
Выставка RAE проходит на Урале с 1999 года. С 2015 года в парке "Патриот" организуются военно-технические форумы "Армия".
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