Волейбольный клуб "Прикамье" поделил очки с ВК "Торпедо"

Волейбольный клуб "Прикамье" в эти выходные поделил очки на выезде с ВК "Торпедо" (Челябинск).

В первом матче 20 тура чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка и одержать победу 1:3 (25:17, 16:25, 22:25, 22:25).

Повторная встреча получилась еще более упорной. Дело дошло до пятой партии, в которой нервы крепче оказались у хозяев площадки- 3:2 (19:25, 25:15, 25:18, 18:25, 15:12). По итогам этого тура "Прикамье" уступило вторую строчку в турнирной таблице. Пермяки поменялись местами с барнаульским "Университетом", у которого на три очка больше при равном количестве побед. 1 и 2 апреля пермяки сыграют дома с ВК "Грозный", сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье". Это будут заключительные домашние поединки "Прикамья" в нынешнем чемпионате.