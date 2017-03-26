Власть

Елена Малкова
26 Марта, 2017 18:23

Уфу посетила делегация из города Хэфэй

Уфу с официальным визитом посетила делегация из города Хэфэй.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 26 Марта - DIXINEWS.

С 22 по 24 марта состоялся официальный визит в Уфу официальной делегации и представителей деловых кругов из города-побратима Хэфэй (Китай).

В столице Республики Башкортостан они приняли участие в работе Российского промышленного форума.

24 марта состоялась встреча заместителя Генерального секретаря муниципалитета города Хэфэй Ванга Даоронга с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Мэр Уфы сообщил, что столица Башкортостана входит в Топ-25 самых быстро растущих городов России, занимает восемнадцатое место в общем рейтинге и четвертое – среди городов-миллионников.

Ванг Даоронг в свою очередь сообщил, что Хэфэй принадлежит к числу двадцати городов с наиболее быстро растущей экономикой в мире и самых быстро развивающихся провинциальных центров в КНР. Как было отмечено, все члены делегации остались довольны местным гостеприимством и обзорной экскурсией. Участники делегации обратили внимание на экологию города, отметив, что в Уфе воздух гораздо чище, чем в Хэфэе.

Участники встречи отметили, что развитие прямых контактов между представителями бизнеса Уфы и Хэфэя, регулярные обмены делегациями в различных сферах городской жизни будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между городами.

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