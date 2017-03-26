|
Елена Малкова
26 Марта, 2017 18:23
Уфу посетила делегация из города Хэфэй
Уфа, 26 Марта - DIXINEWS.
С 22 по 24 марта состоялся официальный визит в Уфу официальной делегации и представителей деловых кругов из города-побратима Хэфэй (Китай).
В столице Республики Башкортостан они приняли участие в работе Российского промышленного форума.
24 марта состоялась встреча заместителя Генерального секретаря муниципалитета города Хэфэй Ванга Даоронга с главой администрации Уфы Иреком Ялаловым. Мэр Уфы сообщил, что столица Башкортостана входит в Топ-25 самых быстро растущих городов России, занимает восемнадцатое место в общем рейтинге и четвертое – среди городов-миллионников.
Ванг Даоронг в свою очередь сообщил, что Хэфэй принадлежит к числу двадцати городов с наиболее быстро растущей экономикой в мире и самых быстро развивающихся провинциальных центров в КНР. Как было отмечено, все члены делегации остались довольны местным гостеприимством и обзорной экскурсией. Участники делегации обратили внимание на экологию города, отметив, что в Уфе воздух гораздо чище, чем в Хэфэе.
Участники встречи отметили, что развитие прямых контактов между представителями бизнеса Уфы и Хэфэя, регулярные обмены делегациями в различных сферах городской жизни будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между городами.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия