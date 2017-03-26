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Алексей Мирный
26 Марта, 2017 17:14

В Москве открылась выставка картин Сальвадора Дали

Сальвадор Дали - Осужденные любовники
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 26 Марта - DIXINEWS.

Выставочный центр Altmans Gallery организовал выставку знаменитых гравюр Сальвадора Дали, серия которых называется «Алиса в стране чудес».

Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения писателя Льюиса Кэрролла, вдохновившего Дали на создание серии.

Всего на стенах галереи выставлено 12 гравюр. Общей тематикой картин является сюжет знаменитого произведения «Алиса в стране чудес» и его главная героиня. Также на полотнах можно увидеть многих других персонажей Кэрролла.

Фонд Сальвадора Дали и галерея Монако выставили на экспозицию и три других работы художника - это графика из большое серии «Карты Таро». Дали создавал все эти карты для своей возлюбленной супруги Галы. Она, как известно, увлекалась гаданиями. Однако, полную колоду ему собрать не удалось.

Москвичи и гости города смогут посетить выставку до 23 апреля.

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