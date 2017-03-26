Общество

Елена Малкова
26 Марта, 2017 16:53

В Омске назвали источник распространения химического запаха

Губернатору Виктору Назарову назвали источник распространения химического запаха в Омске.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 26 Марта - DIXINEWS.

В Омске назвали источник распространения химического запаха, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

24 марта губернатор Омской области Виктор Назаров созвал совещание, в ходе которого территориальные управления контрольно-надзорных служб отчитались о выводах по результатам проверок и исследований.

Управление Росприроднадзора по Омской области назвало причиной загрязнения атмосферы проведение Нижегородским институтом прикладных технологий, который выполняет функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода.

По оценке Росприроднадзора, документация на проведение ремонтных работ не соответствует требованиям экологического законодательства и не учитывает характер их негативного воздействия на окружающую среду.

При этом, в настоящее время немедленное прекращение всех ремонтных работ невозможно. «К сожалению, в случае немедленной приостановки работ мы можем получить негативные экологические последствия. Необходимо время на изменение технологии, чем мы сейчас и занимаемся. Конкретные должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 8.1, 8.2, 8.6, и 8.21, ч.1 КоАП . Общая сумма штрафа составит порядка 1 млн рублей», - сказал и.о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин.

В настоящее время в Омске введён круглосуточный мониторинг за состоянием воздуха. «Измерения проводятся во всех округах Омска. Исследования показывают, что с 19 марта превышения норм предельной концентрации загрязняющих веществ не было. Угрозы здоровью населения города нет», - сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига.

По информации Минздрава Омской области, граждане за медицинской помощью в результате загрязнения атмосферного воздуха не обращались.

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