В Красноярске состоялся антикоррупционный митинг

На антикоррупционный митинг в Красноярске пришло около тысячи человек, сообщают «АиФ-Красноярск».

На митинг в сквере Космонавтов собралось около тысячи человек. По информации источника, такие данные озвучили организаторы акции.

Между тем, источник сообщает, что по данным полиции на акцию протеста пришли около 450 участников митинга.

В основном, на митинг, который организовали сторонники Алексея Навального, пришла молодежь, сообщает источник.