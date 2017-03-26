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Елена Малкова
26 Марта, 2017 15:32
В Красноярске состоялся антикоррупционный митинг
Красноярск, 26 Марта - DIXINEWS.
На антикоррупционный митинг в Красноярске пришло около тысячи человек, сообщают «АиФ-Красноярск».
На митинг в сквере Космонавтов собралось около тысячи человек. По информации источника, такие данные озвучили организаторы акции.
Между тем, источник сообщает, что по данным полиции на акцию протеста пришли около 450 участников митинга.
В основном, на митинг, который организовали сторонники Алексея Навального, пришла молодежь, сообщает источник.
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