Общество

Елена Малкова
26 Марта, 2017 15:32

В Красноярске состоялся антикоррупционный митинг

Антикоррупционный митинг в Красноярске.
Источник фото: cs836128.userapi.com
Красноярск, 26 Марта - DIXINEWS.

На антикоррупционный митинг в Красноярске пришло около тысячи человек, сообщают «АиФ-Красноярск».

На митинг в сквере Космонавтов собралось около тысячи человек. По информации источника, такие данные озвучили организаторы акции.

Между тем, источник сообщает, что по данным полиции на акцию протеста пришли около 450 участников митинга.

В основном, на митинг, который организовали сторонники Алексея Навального, пришла молодежь, сообщает источник.

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