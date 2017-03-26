Очевидец: о ликвидации катастрофы в украинском городе Балаклея

Напомним, что в ночь с 23 на 24 марта в украинском городе Балаклея на базе хранения боеприпасов произошел крупный пожар, который спровоцировал взрывы.

Население города и прилегающих территорий в количестве около 36 тысяч человек было эвакуировано.

Корреспондент информационного агентства «DixiNews» пообщался с очевидцем событий, психологом Натальей Гайдашовой, которая не только всё видела своими глазами, но участвовала в ликвидации катастрофы.

- Наталья Владимировна, на этой, крупнейшей в Европе базе хранения около 150 тысяч тонн взрывчатки, этого достаточно чтобы устроить четыре Хиросимы. Опасность действительно очень высока. Как сработали местные власти в такой ситуации?

- Власти сработали очень быстро. Кто бы, что не говорил, в интернете я всякое слышала, а за два часа с 4 до 6 утра эвакуировали всех жителей, у кого нет своего транспорта. Я вышла из дому часов в 6 – на улицах уже было пусто.

- Переселено огромное количество людей за короткое время, такую задачу решить было непросто?

- В сёлах хозяева принимали у себя по 15-20 человек, кормили, спать укладывали. Мою подругу приютили в Волобуевке какие-то люди, отдали дом, сами ушли во флигель. Вывозят бесплатно. Таксисты по 10 раз бесплатно ездили от Балаклеи до Савинец.

- Последствия ликвидируют, работают ли пожарные и сапёрные подразделения?

- Курсируют по улицам все: военные, полиция, нацгвардия, ВСП (военно-постовая служба - прим. ред). Сапёры собрали уже почти всё. При мне на Посёлке несли снаряд на плече, идут, улыбаются. На стадионе возле Дворца спорта вертолёты садятся.

- Как люди перенесли такое тяжелое событие?

- Горжусь нашим городом! Не ожидала такого от хохлов, если честно. Все друг другу помогают. Кафе бесплатно кормят всех раз в день горячим. Мародёров нет. Военные подбирают собак, фотографируют и выставляют в соцсети, ищут хозяев. Гуманитарку раздают на площади, некоторые городские берут и самостоятельно везут на Посёлок (наиболее пострадавший район города) знакомым, кому нужно. В соцсетях объявления типа «помогу, чем смогу».