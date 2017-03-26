Экономика

Алексей Мирный
26 Марта, 2017 12:44

К ЧМ-2018 в Москве запустят канатную дорогу на Воробьёвых горах

Канатная дорога Дендрария в Сочи
Источник фото: tourprom.ru
Москва, 26 Марта - DIXINEWS.

По замыслу инженеров, канатная дорога должна будет соединить территорию олимпийского спорткомплекса «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах.

Строительство конструкции уже начато. Как известно у проекта есть частный инвестор.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам городской политики и строительства отмечает: «В настоящее время строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулера. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок. Инвестор, который реализует этот проект, планирует запустить фуникулер в 2018 году».

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