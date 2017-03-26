К ЧМ-2018 в Москве запустят канатную дорогу на Воробьёвых горах

По замыслу инженеров, канатная дорога должна будет соединить территорию олимпийского спорткомплекса «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах.

Строительство конструкции уже начато. Как известно у проекта есть частный инвестор.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам городской политики и строительства отмечает: «В настоящее время строители уже заливают монолитные основания для опор будущего фуникулера. Работы идут в хорошем темпе и будут завершены в срок. Инвестор, который реализует этот проект, планирует запустить фуникулер в 2018 году».