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Алексей Мирный
25 Марта, 2017 13:07
ООО «Департамент аудита» - региональный лидер бухгалтерии
Ижевск, 25 Марта - DIXINEWS.
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент аудита» - ведущее предприятие города Ижевска и Удмуртской Республики, которое занимается комплексным бухгалтерским и юридическим обеспечением коммерческих предприятий.
На удмуртском региональном рынке, фирма давно вышла в лидеры и постепенно завоёвывает общероссийский рынок.
ООО «Департамент аудита» надежно зарекомендовали себя на рынке подобных услуг как надёжного, выполняющего работу в срок партнёра.
Компания оказывает услуги по защите прав, интересов клиентов в различных фискальных органах, сопровождению деловых сделок, содействию при налоговых проверках, финансовому анализу, созданию бухгалтерских программ и их внедрению. Компания «Департамент аудита» всегда предоставляет гарантию качества своим клиентам.
В то же время такие высокие показатели обеспечиваются, прежде всего, высококлассным кадровым составом фирмы. Лучшие специалисты, юристы, бухгалтера со всей Республики собраны в одном месте, чтобы задать высокий уровень работы. Для шестидесяти опытнейших сотрудников фирма «Департамент аудита» стала рабочим местом.
«Наша компания завоевала доверие своих клиентов, став для них постоянным и надёжным партнёром в бизнесе. Основа сотрудничества с нашими клиентами - это профессиональный подход и гарантия надежности», - отмечает Евгений Ашихмин - директор ООО «Департамент аудита».
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