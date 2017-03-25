ООО «Департамент аудита» - региональный лидер бухгалтерии

Общество с ограниченной ответственностью «Департамент аудита» - ведущее предприятие города Ижевска и Удмуртской Республики, которое занимается комплексным бухгалтерским и юридическим обеспечением коммерческих предприятий.

На удмуртском региональном рынке, фирма давно вышла в лидеры и постепенно завоёвывает общероссийский рынок.

ООО «Департамент аудита» надежно зарекомендовали себя на рынке подобных услуг как надёжного, выполняющего работу в срок партнёра.

Компания оказывает услуги по защите прав, интересов клиентов в различных фискальных органах, сопровождению деловых сделок, содействию при налоговых проверках, финансовому анализу, созданию бухгалтерских программ и их внедрению. Компания «Департамент аудита» всегда предоставляет гарантию качества своим клиентам.

В то же время такие высокие показатели обеспечиваются, прежде всего, высококлассным кадровым составом фирмы. Лучшие специалисты, юристы, бухгалтера со всей Республики собраны в одном месте, чтобы задать высокий уровень работы. Для шестидесяти опытнейших сотрудников фирма «Департамент аудита» стала рабочим местом.

«Наша компания завоевала доверие своих клиентов, став для них постоянным и надёжным партнёром в бизнесе. Основа сотрудничества с нашими клиентами - это профессиональный подход и гарантия надежности», - отмечает Евгений Ашихмин - директор ООО «Департамент аудита».