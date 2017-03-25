Начало экскурсионной навигации по Москве-реке перенесено на 15 апреля

Навигация теплоходов для экскурсий по Москве-реке перенесена с 25 марта на 15 апреля.

Начнётся ежедневное курирование маршрутов Москва-Сити - Парка Горького. Информацию сообщила компания-перевозчик.

«Вечером в этот же день состоится праздничный рейс от небоскребов Москва-Сити до Кремля и обратно. Гостей ждет трехчасовой круиз по Москве-реке на комфортабельном двухпалубном теплоходе "Маэстро", ужин с шампанским от нашего шеф-повара, живая музыка на борту и в кульминации прогулки - праздничный фейерверк, который можно будет увидеть прямо с палубы теплохода», - рассказал представитель компании.

Двухчасовой маршрут по Центральной прогулочной линии Москвы, а это по центру города, от Воробьевых гор до Новоспасского моста и обратно – начнёт работать с 24 апреля. «Линию обслуживают комфортабельные двухпалубные теплоходы "Москва-46", "Москва-64", "Садко", "Добрыня", "Амели", "Аврора", "Князь Меньшиков", "Франц Лефорт", "Флагман"», - пояснили в компании.