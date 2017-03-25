В Общественной палате презентуют программу «В добром крае - добрые дела!»

28 января на площадке Общественной палаты Российской Федерации пройдет заседание Общественного совета при Минвостокразвития России.

На мероприятии будет презентована масштабная гуманитарная программа «В добром крае - добрые дела!», направленная на поддержку, в том числе финансовую, социально значимых проектов граждан и некоммерческих организаций на Дальнем Востоке.

Программа является совместной инициативой Минвостокразвития и Общественного совета Министерства. Среди других вопросов повестки: деятельность Минвостокразвития и формирование рабочих органов Общественного совета министерства.

В заседании примут участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков,председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро, представители институтов развития Дальнего Востока, члены Общественной палаты РФ. К участию приглашены представители Экспертного совета при Правительстве России и Правительственной комиссии по формированию системы «открытое правительство».

Заседание пройдет в режиме видеоконференции с офисами министерства в Хабаровске и Владивостоке.