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Алексей Мирный
25 Марта, 2017 12:42
Минздрав запускает электронную систему мониторинга и контроля лекарств
Москва, 25 Марта - DIXINEWS.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 1 марта 2017 года в тестовом режиме заработала информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных средств.
Она будет применяться для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанная Государственной корпорацией «Ростех» совместно с Минздравом России и Росздравнадзором.
«Данная система создана с целью контроля закупочных цен на лекарственные средства на госторгах. Пользователями системы станут государственные и муниципальные органы, организации, осуществляющие закупки, а также уполномоченные органы, осуществляющие контроль в данной сфере», - говорится в пресс-релизе Минздрава.
Информационно-аналитическая система будет запущена в промышленную эксплуатацию в соответствии с поручением Президента Российской Федерации уже с 1 января 2018 года.
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