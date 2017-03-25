Общество

Алексей Мирный
25 Марта, 2017 12:42

Минздрав запускает электронную систему мониторинга и контроля лекарств

Работа аптекаря с электронной системой учёта
Источник фото: Daily-Sochi.ru
Москва, 25 Марта - DIXINEWS.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 1 марта 2017 года в тестовом режиме заработала информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных средств.

Она будет применяться для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанная Государственной корпорацией «Ростех» совместно с Минздравом России и Росздравнадзором.

«Данная система создана с целью контроля закупочных цен на лекарственные средства на госторгах. Пользователями системы станут государственные и муниципальные органы, организации, осуществляющие закупки, а также уполномоченные органы, осуществляющие контроль в данной сфере», - говорится в пресс-релизе Минздрава.

Информационно-аналитическая система будет запущена в промышленную эксплуатацию в соответствии с поручением Президента Российской Федерации уже с 1 января 2018 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515
С 1 июля лишат работы таксистов с иностранными правами
В Казани ожидаются метели

В Польше вспыхнули протесты из за тысяч украинских мигрантов
В Самарской области уничтожают целые пологовья свиней, зараженных африканской чумой
Два смертельных ДТП произошли за ночь в столице
На крупнейшем военном складе Украины рвутся боеприпасы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начало экскурсионной навигации по Москве-реке перенесено на 15 апреля
Москва, 25 Марта, 13:07.
В Общественной палате презентуют программу «В добром крае - добрые дела!»
Москва, 25 Марта, 12:42.
Минздрав запускает электронную систему мониторинга и контроля лекарств
Москва, 25 Марта, 12:30.
За 8 лет на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч новых рабочих мест
Москва, 24 Марта, 23:34.
В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515
Москва, 24 Марта, 23:23.
С 1 июля лишат работы таксистов с иностранными правами
Новосибирск, 24 Марта, 21:42.
В Новосибирске в апреле стартует масштабный ремонт дорог
Казань, 24 Марта, 20:31.
В Казани ожидаются метели
Екатеринбург, 24 Марта, 20:04.
Сторонникам Навального отказали в проведении митинга в Екатеринбурге
Пермь, 24 Марта, 14:07.
Роботы Promobot впервые появились в Испании
Москва, 24 Марта, 10:59.
В Крыму будет построен новый порт
Челябинск, 24 Марта, 10:58.
Челябинск поддержит акцию «Час Земли»
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия