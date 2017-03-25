Минздрав запускает электронную систему мониторинга и контроля лекарств

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 1 марта 2017 года в тестовом режиме заработала информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных средств.

Она будет применяться для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанная Государственной корпорацией «Ростех» совместно с Минздравом России и Росздравнадзором.

«Данная система создана с целью контроля закупочных цен на лекарственные средства на госторгах. Пользователями системы станут государственные и муниципальные органы, организации, осуществляющие закупки, а также уполномоченные органы, осуществляющие контроль в данной сфере», - говорится в пресс-релизе Минздрава.

Информационно-аналитическая система будет запущена в промышленную эксплуатацию в соответствии с поручением Президента Российской Федерации уже с 1 января 2018 года.