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Алексей Мирный
25 Марта, 2017 12:30
За 8 лет на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч новых рабочих мест
Москва, 25 Марта - DIXINEWS.
К 2025 году на Дальнем Востоке должно быть создано 97,8 тысяч новых рабочих мест. Из них 15,3 тысячи - высокопроизводительные.
Для этих целей планируется привлечь 2 трлн 351,7 млрд рублей частных инвестиций в территории опережающего развития и инвестиционные проекты, реализуемые при государственной поддержке на Дальнем Востоке.
Такую задачу ставит Минвостокразвития России в государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Накануне, проект постановления Правительства России о внесении изменений в данную госпрограмму одобрили представители комитетов верхней и нижней палат российского парламента.
Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, финансирование программы установлено на уровне 17 млрд в текущем году и более 20 млрд рублей ежегодно в 2018 и 2019 годах.
«Документ был рассмотрен профильными Комитетами Совета Федерации и Госдумы. По мнению парламентариев, все мероприятия госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона должны получить должное финансирование», - отметил заместитель Министра.
По словам Артура Ниязметова, сейчас основная задача - объединить и синхронизировать в рамках госпрограммы все мероприятия, направленные на развитие дальневосточного региона, на федеральном и региональном уровне, а также учесть планы развития госкомпаний.
Для этого ведется активная работа по выделению "дальневосточных разделов" в 27 отраслевых государственных программах. Выполнение указанных мероприятий направлено на обеспечение реализации Указа Президента России от № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Как отметили парламентарии, после завершения этой работы госпрограмма станет по-настоящему комплексным планом развития макрорегиона.
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