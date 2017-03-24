В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока заявил, что снос пятиэтажек в столице планируется начать с домов серий I-510 и I-515.

Данную информацию подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы.

«Это пятиэтажки, построенные в конце 1950-х - начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос», - сказал Сорока.

Он также отметил, что «в таких домах нет лифтов и мусоропровода, в них невозможно вмонтировать домовые счетчики холодной и горячей воды, а также протекают крыши. Также в пятиэтажках серий I-510 и I-515 коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов».

Когда именно начнется снос, Олег Сорока не ответил.