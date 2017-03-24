Общество

Алексей Мирный
24 Марта, 2017 23:34

В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515

Снос многоквартирных домов
Источник фото: news.rambler.ru
Москва, 24 Марта - DIXINEWS.

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока заявил, что снос пятиэтажек в столице планируется начать с домов серий I-510 и I-515.

Данную информацию подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы.

«Это пятиэтажки, построенные в конце 1950-х - начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос», - сказал Сорока.

Он также отметил, что «в таких домах нет лифтов и мусоропровода, в них невозможно вмонтировать домовые счетчики холодной и горячей воды, а также протекают крыши. Также в пятиэтажках серий I-510 и I-515 коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов».

Когда именно начнется снос, Олег Сорока не ответил.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
С 1 июля лишат работы таксистов с иностранными правами
В Казани ожидаются метели
Роботы Promobot впервые появились в Испании

На крупнейшем военном складе Украины рвутся боеприпасы
Два смертельных ДТП произошли за ночь в столице
Рунет меняется: как запретить соцсети до 14 лет
Алена Апина сыграла "Девушку Бонда"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515
Москва, 24 Марта, 23:23.
С 1 июля лишат работы таксистов с иностранными правами
Новосибирск, 24 Марта, 21:42.
В Новосибирске в апреле стартует масштабный ремонт дорог
Казань, 24 Марта, 20:31.
В Казани ожидаются метели
Екатеринбург, 24 Марта, 20:04.
Сторонникам Навального отказали в проведении митинга в Екатеринбурге
Пермь, 24 Марта, 14:07.
Роботы Promobot впервые появились в Испании
Москва, 24 Марта, 10:59.
В Крыму будет построен новый порт
Челябинск, 24 Марта, 10:58.
Челябинск поддержит акцию «Час Земли»
Крым, 24 Марта, 10:37.
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции порта Евпатории
Омск, 24 Марта, 08:56.
В Уфе продолжат ремонт улицы Авроры
Омск, 24 Марта, 08:24.
В Омске запустят муниципальный асфальтовый завод
Россия, Москва, 24 Марта, 07:31.
Подведены промежуточные итоги ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы»
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия