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Алексей Мирный
24 Марта, 2017 23:34
В Москве сносить «хрущёвки» начнут с домов серий I-510 и I-515
Москва, 24 Марта - DIXINEWS.
Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока заявил, что снос пятиэтажек в столице планируется начать с домов серий I-510 и I-515.
Данную информацию подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы.
«Это пятиэтажки, построенные в конце 1950-х - начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос», - сказал Сорока.
Он также отметил, что «в таких домах нет лифтов и мусоропровода, в них невозможно вмонтировать домовые счетчики холодной и горячей воды, а также протекают крыши. Также в пятиэтажках серий I-510 и I-515 коммуникации замурованы в стены, смежные квартиры имеют общие стояки для санузлов».
Когда именно начнется снос, Олег Сорока не ответил.
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