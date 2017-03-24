С 1 июля лишат работы таксистов с иностранными правами

В нелегальном положении может оказаться каждый пятый таксист города Москвы.

С 1 июля вступят в силу поправки в закон, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Иначе работодателю грозит штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня газета «Известия».

«С 1 июля этого года вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Нововведение не коснется иностранцев, использующих автомобиль для личных поездок. А вот за допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут штрафовать на 50 тысяч рублей», - пишут «Известия».

Председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин утверждает, что не менее чем у 20% таксистов, по этой причине могут возникнуть проблемы с документами. Он советует уже сейчас обеспокоиться этим вопросом и пройти переаттестацию в ГИБДД.