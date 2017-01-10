В Новосибирске в апреле стартует масштабный ремонт дорог

5 апреля дорожные службы начнут текущий ремонт магистралей города, сообщают «Новосибирские новости».

В 2017 году на эти цели направят 50 млн рублей.

Основной упор будет сделан на капитальный ремонт. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» запланирован масштабный ремонт на нескольких крупных участках.

«Будет выполнен не просто ремонт дороги в двух слоях. На всех улицах проведут подъем бордюрного камня, ремонт тротуаров, разметку пластиком, реконструкцию светофорных объектов, установят устройства видеофиксации», — сообщил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Масштабный ремонт пройдет на улице Станционной, Мочищенском шоссе, Немировича-Данченко, Никитина и еще пяти участках. Все ремонтные работы финансируются в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».