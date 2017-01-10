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Елена Малкова
24 Марта, 2017 21:42
В Новосибирске в апреле стартует масштабный ремонт дорог
Новосибирск, 24 Марта - DIXINEWS.
5 апреля дорожные службы начнут текущий ремонт магистралей города, сообщают «Новосибирские новости».
В 2017 году на эти цели направят 50 млн рублей.
Основной упор будет сделан на капитальный ремонт. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» запланирован масштабный ремонт на нескольких крупных участках.
«Будет выполнен не просто ремонт дороги в двух слоях. На всех улицах проведут подъем бордюрного камня, ремонт тротуаров, разметку пластиком, реконструкцию светофорных объектов, установят устройства видеофиксации», — сообщил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.
Масштабный ремонт пройдет на улице Станционной, Мочищенском шоссе, Немировича-Данченко, Никитина и еще пяти участках. Все ремонтные работы финансируются в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
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