Экономика

Елена Малкова
24 Марта, 2017 21:42

В Новосибирске в апреле стартует масштабный ремонт дорог

Ремонтные работы.
Источник фото: volgadmin.ru
Новосибирск, 24 Марта - DIXINEWS.

5 апреля дорожные службы начнут текущий ремонт магистралей города, сообщают «Новосибирские новости».

В 2017 году на эти цели направят 50 млн рублей.

Основной упор будет сделан на капитальный ремонт. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» запланирован масштабный ремонт на нескольких крупных участках.

«Будет выполнен не просто ремонт дороги в двух слоях. На всех улицах проведут подъем бордюрного камня, ремонт тротуаров, разметку пластиком, реконструкцию светофорных объектов, установят устройства видеофиксации», — сообщил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Масштабный ремонт пройдет на улице Станционной, Мочищенском шоссе, Немировича-Данченко, Никитина и еще пяти участках. Все ремонтные работы финансируются в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

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